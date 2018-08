Ο Μάλκομ επέλεξε την Μπαρτσελόνα την τελευταία στιγμή κι άφησε στα κρύα του λουτρού τη Ρόμα, γεγονός που δυσαρέστησε την ιταλική ομάδα.

Οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να πάρουν το… αίμα τους πίσω, κλείνοντας τον Φραντσέσκο Κάλβο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος θα είναι νέος εμπορικός διευθυντής του συλλόγου από τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Ο Τζέιμς Παλότα είχε, μάλιστα, όρεξη για αστεία, με τον πρόεδρο της Ρόμα να προσπαθεί να… πειράξει τους Καταλανούς, δηλώνοντας: «Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ακόμα θέλουμε τον Μέσι»!

#ASRoma has named Francesco Calvo as its new chief revenue officer. The Italian, who joins the club from FC Barcelona, will take up his new role in September.

Full story: https://t.co/pmGAfdACuS pic.twitter.com/gBypWlOcBf

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2018