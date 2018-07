Πρόεδρος της Νάπολι: «Κίνηση μάρκετινγκ ο Ρονάλντο! Επικίνδυνος για τα αποδυτήρια»

Επικριτικός για την ουσία της μετεγγραφής του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Γιουβέντους, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε προταθεί και στην ομάδα του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, από τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες.

«Ο ερχομός του Ρονάλντο στη Γιουβέντους είναι μια εξαιρετική κίνηση μάρκετινγκ. Η Γιουβέντους είχε μια καταπληκτική ιδέα για να αναβιώσει την εικόνα της. Ο Μέντες μου τηλεφώνησε για να με ρωτήσει αν ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι. Τότε ήρθε η Γιουβέντους και ανέβασε το στοίχημα. Από άποψη ισορροπίας στα αποδυτήρια, θα μπορούσε να είναι μια επικίνδυνη κίνηση, γιατί πληρώνεις ένα μισθό πολύ πιο πέρα από τις δυνατότητές σου και το κάνεις για έναν παίκτη που είναι στο τέλος της καριέρας του. Παρόλα αυτά, από άποψη μάρκετιγκ, ενισχύθηκε όλο το ιταλικό πρωτάθλημα, όχι μόνο η Γιουβέντους».

