«Προελαύνει» η Λίβερπουλ στην Αγγλία! Νέα γκέλα για τη Γιουνάιτεντ του Μουρίνιο – videos

Η Λίβερπουλ συνεχίζει να «οδηγεί’ την κούρσα του πρωταθλήματος στην Αγγλία, καθώς με τον Σαλάχ να επιστρέφει στα γκολ, νίκησε εύκολα με 3-0 τη Σάουθαμπτον στο Άνφιλντ και βρέθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ.

Στο 10′ με αυτογκόλ ο Χουτ έγινε το 1-0 και στο 21′ ο Ματίπ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Για να έρθει έτσι στο 45+2′ ο Σακίρι να στείλει τη μπάλα στο δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να δώσει την ευκαιρία στον Σαλάχ να… ξεπεράσει την ανομβρία του, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Shaqiri's free-kick hits the bar and Mo Salah is first to the ball to tap it in to make it 3-0 🙌 #LFC #YNWA #LIVSOU pic.twitter.com/IoA4TD3rEZ

— TheKop.com (@TheKop_com) September 22, 2018