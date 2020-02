Πρόκριση για τους… μικρούς της Λίβερπουλ! Ρούνεϊ – Γιουνάιτεντ στο Κύπελλο Αγγλίας

Οι μικροί της Λίβερπουλ, η νεαρότερη ηλικιακά ομάδα των “κόκκινων” που έχει παραταχθεί φέτος, επικράτησαν 1-0 της Σριούσμπερι και πήραν το “εισιτήριο” για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, όπως είχε ανακοινώσει εδώ και καιρό, παρέταξε τα… δεύτερα της Λίβερπουλ, ενώ ο ίδιος δεν βρέθηκε στον πάγκο! Το αυτογκόλ του 21χρονου αμυντικού της Σριούσμπερι Ρο-Σον Ουίλιαμς στο 75′, έκρινε τον επαναληπτικό στο «Άνφιλντ» κι έστειλε τους πρωτοπόρους της Premier League στην επόμενη φάση. Οι “ρεντς” θα βρουν στο δρόμο τους την Τσέλσι.

Σε άλλο ματς, η Ντέρμπι Κάουντι επικράτησε με 4-2 της Νορθάμπτον με τον Γουέιν Ρούνεϊ να αγωνίζεται και να σκοράρει στο 77′ με εύστοχο πέναλτι. Έτσι, θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

The own goal that has put Liverpool’s youngsters on the verge of a memorable victory against Shrewsbury 💪 #FACup #LIVSHR pic.twitter.com/3fUxL1Ifxl

The youngest lineup in Liverpool’s history have done it! 👏

Look at how much it means to them 🙌#EmiratesFACup pic.twitter.com/DuqeLob0AX

