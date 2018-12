Πρόκριση στη Βαρκελώνη για Τότεναμ! “Αυτοκτόνησε” η Ίντερ – video

Η νίκη επί της Ίντερ στο Γουέμπλεϊ με 1-0 και η ήττα της με 2-1 μέσα στο “Σαν Σιρο” αποδείχθηκαν δυο… χρυσά αποτελέσματα για την Τότεναμ. Η ομάδα του Λονδίνου στάθηκε «όρθια» στην Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα (1-1) έφτασε του οκτώ βαθμούς στον 2ο όμιλο και πήρε το δεύτερο «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο του Champions League. Οι «πετεινοί» ισοβάθμησαν με την Ίντερ, η οποία «αυτοκτόνησε» στο Μιλάνο κόντρα στην Αϊντχόφεν (1-1) και με την 3η θέση θα συνεχίσει στο Europa League.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε μόλις στο 7′ να ανοίξει το σκορ. Ο Ντεμπελέ εκμεταλλεύτηκε το λάθος της Τότεναμ, έφυγε στην αντεπίθεση και σκόραρε με… άνετο πλασέ.

Από το 20′ και μετά όμως οι Άγγλοι ισορρόπησαν το παιχνίδι και μάλιστα στο 32′ “άγγιξα픨την ισοφάριση με το χαμένο τετ-α-τετ του Σον (δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σίλεσεν). Η Τότεναμ έκανε ένα τρομερό δεύτερο μέρος, αλλά οι ευκαιρίες που δημιούργησε.. βρήκαν στον εκπληκτικό Σίλεσεν (κατέβασε… ρολά).

Ο Βαλβέρδε πέρασε τον Μέσι στο ματς (63′) προκειμένου να περιορίσει της επιθετικότητα της Τότεναμ, κάτι όμως που δεν έγινε. Οι Καταλανοί πάντως πλησίασαν στο 2-0 στο 84′ με το δοκάρι του Κουτίνιο.

Τελικά, η ομάδα του Ποκετίνο έφτασε σε σκορ πρόκρισης. Ο Λούκας Μόουρα πέρασε στο ματς στο 71′ και στο 85′ δέχθηκε την ασίστ του Κέιν για να κάνει το 1-1. Οι δυο ομάδες συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες, με τον Ρόουζ να αστοχεί στο 89′ σε τετ-α-τετ και να χάνει τεράστια ευκαιρία να δώσει στους Άγγλους το “τρίποντο”.

