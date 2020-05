Ο δεύτερος προπονητής ομάδας της Premier League που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό μετά τον Μικέλ Αρτέτα της Άρσεναλ. Ο τεχνικός της Λέστερ, Μπρένταν Ρότζερς, αποκάλυψε ότι είχε προσβληθεί από τον COVID-19.

Η περίπτωση του δεν είδε το φως της δημοσιότητας, όπως συνέβη με τον Μικέλ Αρτέτα. Ο προπονητής της Λέστερ, Μπρένταν Ρότζερς, αποκάλυψε πως είχε βγει θετικός σε τεστ για τον κορονοϊό λίγο μετά το… lock down της Premier League.

Ο 47χρονος τεχνικός της Λέστερ μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του στο BBC, ανέφερε πως είχε προσβληθεί μαζί με τη σύζυγό του και πως αντιμετώπισε καθώς περπατούσε με δυσκολία.

«Εγώ και η γυναίκα μου κολλήσαμε μόλις σταμάτησε η σεζόν. Μια βδομάδα αργότερα άρχισα να δυσκολεύομαι, είχα χάσει τη γεύση και την όσφρησή μου. Δεν είχα δύναμη, δυσκολευόμουν αρκετά και η γυναίκα μου ήταν ακριβώς έτσι. Κάναμε το τεστ και έδειξε θετικό. Ήταν σαν να σκαρφαλώνεις το Κιλιμάντζαρο, όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις τόσο ξεμένεις από ανάσες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρότζερς, που πλέον έχει αναρρώσει.

