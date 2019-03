Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτοί είναι οι όροι που έθεσε ο Ζιντάν!

Πριν πει το μεγάλο “ναι” στον Φλορεντίνο Πέρεθ, για να αναλάβει μετά από 9 μήνες και πάλι τα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζινεντίν Ζιντάν προέβαλε συγκεκριμένες απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν.

1. Απόλυτο έλεγχο της ομάδας.

2. Να πωληθούν οι παίκτες που δεν θέλει (Μπέιλ και Μπενζεμά είναι μέσα στη λίστα).

3. Να παραμείνουν Μαρσέλο και Ισκο.

4. Να μην αποκτηθεί ο Νεϊμάρ

5. Να μην επιστρέψει ο Χάμες Ροντρίγκες

6. Να αποκτηθεί ο Εμπαπέ και Αζάρ.

The conditions Zidane had before accepting a return to Real Madrid:

1) Total control over the team

2) Sell the players he does not want 3) Marcelo & Isco are not for sale

4) Neymar will not be bought

5) James doesn’t return

6) try to sign Mbappé

— SB (@Realmadridplace) March 11, 2019