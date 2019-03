Ρεάλ Μαδρίτης: Γλίτωσε τη γκέλα με την… αύρα του Ζιντάν! – video

Ο Ζινεντίν Ζιντάν επέστρεψε αλλά η κακή Ρεάλ Μαδρίτης είναι ακόμη εδώ και κόντρα στην Ουέσκα φανέρωσε όλα τα φετινά της μειονεκτήματα, φθάνοντας κοντά σε μία ακόμη απώλεια βαθμών στο γήπεδό τους.

Η… αύρα του Γάλλου στον πάγκο όμως και το πόδι του Μπενζεμά στο χορτάρι, απέτρεψαν μία ακόμη φετινή γκέλα, με το τελικό 3-2 να χαρίζει τη δεύτερη νίκη στη «Βασίλισσα» σε δύο ματς με τον «Ζιζού» στην τεχνική της ηγεσία.

Ο Χερνάντες έκανε το 0-1 για τους φιλοξενούμενους, με τους Ίσκο και Σεμπάγιος να κάνουν την ανατροπή, για να ισοφαρίσει σε 2-2 ο Ετξέιτα στο 75′ και να χρειαστεί ένα γκολ του Μπενζεμά στο 89′ για να «λυτρώσει» την ομάδα του, με γκολάρα.

Benzema goal vs Huesca is just pure class pic.twitter.com/ZhNQAl0pqT

