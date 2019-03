Ρεάλ Μαδρίτης – Ζιντάν: «Γύρισα σπίτι! Δεν ήθελα να αναλάβω άλλους συλλόγους» – videos

Μέσα σε πανηγυρικό «κλίμα» στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλορεντίνο Πέρεθ καλωσόρισε τον «κορυφαίο προπονητή στον κόσμο» Ζινεντίν Ζιντάν και εκείνος τόνισε ότι η μόνη του σκέψη ήταν να επιστρέψει.

Ο Γάλλος πρώην παίκτης και προπονητής των «μερένγκες» δήλωσε ότι αρνήθηκε τις προτάσεις από άλλες ομάδες, γιατί ήθελε να κοουτσάρει ξανά τη «Βασίλισσα», ενώ σημείωσε ως σωστή απόφαση, την αποχώρησή του από την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι.

«Είμαι ευτυχισμένος που γύρισα σπίτι, είναι μία ξεχωριστή ημέρα για όλους. Έχω πολύ όμορφα συναισθήματα και τώρα σκέφτομαι μόνο τη δουλειά. Επέστρεψα επειδή μου το ζήτησε ο πρόεδρος. Σκέφτομαι να τελειώσω καλά αυτή τη σεζόν και να προετοιμάσω την επόμενη: θα πρέπει να δουλέψουμε. Είμαι εδώ επειδή αγαπώ αυτό το σύλλογο.

Μόλις με κάλεσε ο Φλορεντίνο Πέρεθ σκέφτηκα να επιστρέψω, αυτή ήταν η μοναδική μου σκέψη. Δεν μπορούσα να του αρνηθώ. Όταν έφυγα, ήταν η σωστή στιγμή για να φύγω, νομίζω ότι οι παίκτες χρειάζονταν μία αλλαγή. Δεν ήταν πως ήθελα να φύγω. Απλά σκέφτηκα πως μετά από 2,5 χρόνια που κατακτήσαμε σχεδόν τα πάντα, χρειάζονταν κάτι άλλο για να διατηρήσουν εκείνο το μομέντουμ.

Υπήρχαν πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πιστεύω ότι πήρα τότε τη σωστή απόφαση. Είχα άλλες προτάσεις, αλλά ήξερα πως δεν ήθελα να αναλάβω άλλους συλλόγους. Όταν έχεις μεγάλες επιτυχίες, είναι λογικό να έρθει και η πτώση. Αυτό συνέβη φέτος. Έβλεπα την κατάσταση απ’έξω, αλλά ένιωθα κομμάτι από αυτό επειδή είναι παίκτες μου.

Δεν είμαι χαρούμενος από το πώς πήγαν τα πράγματα, ούτε οι παίκτες μου. Πρέπει να δούμε τι λείπει, πώς θα τα πάμε καλά σε αυτά τα τελευταία 11 ματς και να χτίσουμε μία καλή πλατφόρμα για το μέλλον».

