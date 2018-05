Ένα αδιανόητο λάθος από τον Ούλραϊχ, ήταν αυτό που «σκότωσε» ουσιαστικά τη Μπάγερν Μονάχου στον ημιτελικό του Champions League, αφού η ομάδα του δεν κατάφερε στο τέλος να ανατρέψει το 2-1 του 46ου λεπτού.

Σε εκείνο το σημείο, ένα γύρισμα του Τολισό προς την περιοχή, «μπέρδεψε» τον τερματοφύλακα των Βαυαρών, ο οποίος σητν προσπάθειά του να μην κάνει έμμεσο, πραγματοποίησε τη «γκάφα της χρονιάς», προσφέροντας στον Μπενζεμά το δεύτερο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!😂pic.twitter.com/H0E9bVQALL

— Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) May 1, 2018