Ρίβερ – Μπόκα: Πήρε… φωτιά το Μονουμεντάλ! Απίστευτη εικόνα από αεροπλάνο – video

To Superclasico μεταξύ της Ρίβερ Πλέιτ και της Μπόκα Τζούνιορς για το Copa Libertadores, στο Μονουμεντάλ, κατέληξε στους “εκατομμυριούχους”, που έφτασαν στη νίκη με 2-0.

Η Ρίβερ έτσι πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Libertadores (στις 22 Οκτωβρίου ο επαναληπτικός), παρουσία 70.000 φιλάθλων, χάρη στο πέναλτι του Μπορέ (7΄) και το γκολ του Φερνάντες (70’).

Οι οπαδοί της Ρίβερ δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα κατά την είσοδο των παικτών της ομάδας στο Μονουμεντάλ, κάτι που μπορούσε να φανεί από τον ουρανό.

Το video που πόσταρε ένας πιλότος, τη στιγμή που πήγαινε το αεροπλάνο του για προσγείωση τα… λέει όλα. Το Μονουμεντάλ εμφανίζεται να έχει πάρει… φωτιά από τα καπνογόνα, ενώ τα πυροτεχνήματα έκαναν ακόμα πιο εντυπωσιακή την εικόνα.

View from an airplane landing in Buenos Aires as River Plate and Boca players entered the stadium last night. pic.twitter.com/diHC8xG1iv

— Paul Kennedy (@pkedit) October 2, 2019