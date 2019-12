Ως ο καλύτερος παίκτης και καλύτερος προπονητής της χρονιάς που τελειώνει σε λίγες ημέρες βραβεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γιούργκεν Κλοπ αντίστοιχα στα Globe Soccer Awards.

Τα βραβεία διοργανώνονται με τη βοήθεια της ισπανικής “MARCA” και η τελετή έγινε στο Ντουμπάι, όπου ο Ρονάλντο έδωσε το παρών, μαζί με την οικογένειά του (ο Κλοπ είχε υποχρεώσεις με τη Λίβερπουλ αφού το αγγλικό πρωτάθλημα δεν σταματάει για Χριστούγεννα), ώστε να παραλάβει το 4ο σερί βραβείο του στο θεσμό και 6ο συνολικά από το 2011.

🤗🏆 The Best Player of the Year with his family at the Globe Soccer Awards tonight#GlobeSoccer #GlobeSoccerAwards #Cristiano #CristianoRonaldo pic.twitter.com/lkIY0gKFdX

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019