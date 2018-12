Σαλάχ, ο… Θεός της Λίβερπουλ! “Φύλακας – άγγελος” ο Άλισον – – video

Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν προστέθηκαν στις ομάδες που είχαν προκριθεί στην φάση των “16” του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης.

Λίβερπουλ – Νάπολι 1-0

Η αναμέτρηση του “Άνφιλντ” έπιασε από νωρίς έναν πολύ καλό ρυθμό, με τις δυο ομάδες να δημιουργούν από νωρίς σημαντικές φάσεις. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να έχει τον έλεγχο του ματς, αλλά η Νάπολι ήταν πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις με τον ταχύτατο Μέρτενς. Η ομάδα του Κλοπ κατάφερε να πετύχει γκολ στο 22′ με τον Σαλάχ, τέρμα όμως που ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός όμως κατάφερε να κάνει το 1-0 λίγο μετά το μισάωρο (34′). Ο Σαλάχ έκανε ντρίμπλα μέσα στην περιοχή πάνω στον Κουλιμπαλί και πλάσαρε στη συνέχεια από δύσκολη θέση τον Οσπίνα (δεν είχε καλή αντίδραση).

MOHAMED SALAH STEPS UP. Koulibaly just got sent. 1-0 pic.twitter.com/3onABNWV0j — . (@VintageSalah) December 11, 2018

Η Λίβερπουλ συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι και στην επανάληψη, με τους παίκτες του Κλοπ να στηρίζονται επιθετικά στον Σαλάχ. Η Νάπολι πάντως δεν ήταν κλεισμένη στην άμυνα της και προσπάθησε να κερδίσει μέτρα προς την περιοχή του Άλισον. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες (ο Μανέ… κατάφερε να μην σκοράρει δυο φορές) αλλά είδαν το “χάρο με τα μάτια τους” στο 90+2′. Ο Μίλικ βρέθηκε απέναντι από τον Άλισον σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα… των 72.000.000 ευρώ!

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 1-4

Η Παρί ήθελε μόνο τη νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση και δεν κινδύνεψε σε κανένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου. Οι πρωταθλητές Γαλλίας έδειξαν στο πρώτο 45λεπτο πως ήταν το φαβορί της αναμέτρησης και στηρίχτηκαν στα… κέφια του Εμπαπέ. Ο νεαρός επιθετικός “έφτιαξε” το 1-0 του Καβάνι στο 10′, ενώ είχε και την κάθετη στον Νεϊμαρ, που έκανε στο 40′ το 0-2.

Replay of the Edinson Cavani’s goal tonight. Great play from Mbappe down the wing and a poachers touch from Cavani #FKCZPSG pic.twitter.com/FlKaPV1e8g — GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) December 11, 2018

Terrific goal by #Neymar to double the lead for #PSG! Quality pass by Mbappé, and then the Brazilian magician did the rest himself!#FCKZPSG #UCL #AllezParis 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/nZpW1nMFeB — Joga Bonito USA (@Jasoninho10) December 11, 2018

Με την έναρξη της επανάληψης όμως το ματς απέκτησε άλλη εικόνα. Ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε… στροφές (σ.σ. πήγε πολύ καλά ο Μάριν), έχασε ευκαιρίες και στο 56′ κατάφερε να μειώσει με το μονοκόμματο σουτ του Γκομπέλ (56′).

Την ώρα όμως που ο Ερυθρός Αστέρας είχε ανεβάσει τις γραμμές του για να φέρει το ματς στα ίσα, η Παρί πέτυχε το τρίτο της γκολ στην αναμέτρηση και “κλείδωσε” τη νίκη και την πρόκριση με τον Μαρκίνιος. Το τελικό 1-4 διαμορφώθηκε στο 90+2′ από τον Εμπαπέ.

3ος Όμιλος

1. Παρί Σεν Ζερμέν 11 (17-9)

2. Λίβερπουλ 9 (9-7)

3. Νάπολι 9 (7-5)

4. Ερυθρός Αστέρας 4 (5-17)