Σάλος με Μέσι και Σαμπάολι! «Με ρώτησες ποιους παίκτες να βάλεις στο ματς»

Για μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση, το «κλίμα» στην Εθνική Αργεντινής αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από αρνητικό, γεγονός που οδήγησε και στον αποκλεισμό από το Μουντιάλ της Ρωσίας, με τον προπονητή της ομάδας, Χόρχε Σαμπάολι, να στοχοποιείται από τους παίκτες.

Όπως μεταφέρουν τα διεθνή Μέσα, ο Λιονέλ Μέσι και ο Χαβιέρ Μασεράνο κάλεσαν σε meeting τον Αργεντινό τεχνικό και τους συμπαίκτες τους, όπου και τόνισαν ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, στις επιλογές του. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» μάλιστα, «επιτέθηκε» στον προπονητή του, αναφέροντας ότι «μπροστά στις κάμερες στο παιχνίδι με την Κροατία, με ρώτησες 10 φορές ποιους ποδοσφαιριστές προτιμώ να βάλεις και ποιους όχι, αλλά δεν σου είπα ούτε ένα όνομα».

Μόνο τυχαίο δεν είναι λοιπόν, ότι ο Σαμπάολι απολύθηκε αμέσως μετά το τέλος του Μουντιάλ της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής, έπρεπε να καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό για την αποζημίωσή του.

Lionel Messi told manager Jorge Sampaoli they 'didn't trust him' during explosive World Cup rowhttps://t.co/IOHmo6ARpi pic.twitter.com/EuKHdycC5i

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 20, 2018