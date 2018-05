Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος στην Αγγλία και από τη διοργανώτρια Premier League και έκανε… χατ τρικ στα βραβεία για τον πολυτιμότερο παίκτη, αφού έχει ήδη λάβει και αυτά των ποδοσφαιριστών και των δημοσιογράφων.

Όντας ο πρώτος σκόρερ στο Νησί και έχοντας στείλει τη Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, η υπεροχή του Αιγύπτιου στα γήπεδα τη φετινή σεζόν, ήταν πέραν κάθε αμφιβολίας, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του έμεινε μακριά από την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι.

Παραλαμβάνοντας το νέο βραβείο του πάντως ο ίδιος δήλωσε: «Είχαν πει ότι δεν κατάφερα να πετύχω την πρώτη μου φορά εδώ. Γι’ αυτό πάντα είχα στο μυαλό μου να καταφέρω να πετύχω στην Premier League. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για το βραβείο».

"It was always in my mind to have success here in the Premier League"
@MoSalah reacts to winning the 2017/18 @EASPORTSFIFA Player of the Season award

#PLAwards pic.twitter.com/G1tCBuNzPN

— Premier League (@premierleague) May 13, 2018