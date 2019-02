Σε κρίσιμη κατάσταση οπαδός της Σίτι! «Χαμός» στη Γερμανία – video

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ένας οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι μετά από συμπλοκή στη Γερμανία, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει και επίσημα το γεγονός με σχετική ανάρτησή της.

Όπως έγινε μάλιστα γνωστό, ο άτυχος οπαδός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι γερμανικές αρχές έχουν «πέσει» στην υπόθεση για να ανακαλύψουν τι ακριβώς συνέβη στον Άγγλο.

Πολλοί φίλοι της Σίτι πάντως, βρέθηκαν στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν το σπουδαίο ματς της ομάδας τους, δημιουργώντας ένα μικρό «χαμό» στη Βεστφαλία, όπως φαίνεται και από τα video που κυκλοφορούν στα social media.

City fans on the train to Schalke this evening with a new song dedicated to @BernardoCSilva 👏 #mcfc pic.twitter.com/fuAHWoO7lz

