Σε… χαλαρούς ρυθμούς η Γιουβέντους! video

Ένα… ήρεμο απόγευμα είχε η Γιουβέντους μέσα στο Τορίνο. Η “βέκια σινιόρα” νίκησε με 2-0 την ΣΠΑΛ, έφτασε τις 4 νίκες μετά από 5 αγωνιστικές στην Serie A και τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (η Ίντερ έχει αυτή τη στιγμή 15 βαθμούς και αγωνίζεται στη συνέχεια).

Η Γιουβέντους έχασε αρκετές ευκαιρίες, αλλά έφτασε στο “τρίποντο” με τα τρομερά γκολ των Πιάνοτς και Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 45′ ο Βόσνιος “μάγος” έπιασε απίστευτο σουτ εκτός μεγάλης περιοχής και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 78′ μετά από υπέροχη ανάπτυξη της Γιουβέντους και κεφαλιά – δυναμίτη του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη μικρή περιοχή.

Nice goal from Pjanic. #JuveSPAL pic.twitter.com/oPjx3iN20l

Full build up to Ronaldo's gol – what a playpic.twitter.com/u1rPwfsIrt

— Juvefc Gifs & Videos (@juvefcgifs) September 28, 2019