Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να βρίσκεται ένα «βήμα» από την Ιταλία και τη Γιουβέντους, με τη «γηραιά κυρία» να είναι έτοιμη να καταβάλει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για να καλύψει τη ρήτρα του Πορτογάλου στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ιταλοί συνεχίζουν το μετεγγραφικό σίριαλ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με την γνωστή εφημερίδα Tuttosport να έχει τον αρχηγό της Εθνικής Πορτογαλίας στο πρωτοσέλιδό της με τίτλο «Κριστιάνο: Ένα βήμα από την Γιουβέντους». Ο 34χρονος επιθετικός φέρεται να έχει ρήτρα 100 εκατ. ευρώ για ομάδες πλην των ισπανικών, των αγγλικών και της Παρί Σεν Ζερμέν, γεγονός ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Γιουβέντους.

Έτσι, η «γηραιά κυρία» φέρεται να βρίσκεται κοντά στη «βόμβα» του καλοκαιριού, καταβάλλοντας το ποσό των 100 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης και προσφέροντας ένα συμβόλαιο 30 εκατ. ευρώ για 4 χρόνια.

🇮🇹 📰 | Front page of Tuttosport:

Juventus will pay Cristiano Ronaldo's €100m clause that got activated in Jan but invalid for PSG, Spanish & English clubs.

Cr7 will sign a 4-year contract worth €30m net.

"Cristiano Ronaldo is a step away from joining Juventus."

😮 pic.twitter.com/3MGdTLokph

— Arjun Pradeep (@IndianRegista) July 3, 2018