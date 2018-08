Σκόραρε με Γιουβέντους ο Ρονάλντο! «Τρελό» πανηγύρι για το πρώτο του γκολ – video

Απίστευτο σκηνικό στο προπονητικό της Γιουβέντους με πλήθος οπαδών της να «κατακλύζουν» το γήπεδο για το πρώτο φιλικό του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο Πορτογάλος επιθετικός μάλιστα, δεν τους απογοήτευσε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο ματς, για να ακολουθήσουν «τρελοί» πανηγυρισμοί, που δείχνουν και τον παροξυσμό που επικρατεί στο Τορίνο για τον άλλοτε αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης.

The moment @Cristiano scored his first ⚪⚫ goal! ⚽️🔥😍#VillarPerosa #CR7Juve pic.twitter.com/o0ilL4WxoA

— JuventusFC (@juventusfcen) August 12, 2018