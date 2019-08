«Σοκ» για Άλκμααρ! Ο αέρας έριξε μέρος του στεγάστρου του γηπέδου της – pics

Όταν η φύση… αγριεύει, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη βόρεια Ολλανδία προκάλεσαν ζημιά σε μέρος του στεγάστρου του γηπέδου της Άλκμααρ (η έδρα των Ολλανδών έχει μόλις 13 έτη ζωής).

Το συγκεκριμένο κομμάτι του στεγάστρου δεν… άντεξε και κατέρρευσε σε μέρος των κερκίδων του “AFAS Stadion”, προκαλώντας σημαντική ζημιά.

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή η Άλκμααρ δεν είχε κάποια αγωνιστική υποχρέωση, κάτι που σημαίνει πως δεν βρισκόταν κανένας άνθρωπος στο σημείο που να κινδυνεύσει.

Το επόμενο προγραμματισμένο εντός έδρας ματς της Άλκμααρ θα γίνει την Πέμπτη κόντρα στην Μαριούπολ από την Ουκρανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Europa League.

The roof of AZ Alkmaar's stadium has reportedly collapsed due to strong winds 😱

It's being reported that nobody was injured, thankfully.#AZAlkmaar pic.twitter.com/GPm7aPoUu3

