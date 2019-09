Σοκ για την Τότεναμ! Αποκλείστηκε από ομάδα τέταρτης κατηγορίας – videos

Η περσινή φιναλίστ του Champions League δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη την ομάδα, αφού φέτος το ένα άσχημο αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο.

Μετά τις γκέλες στην Premier League και την ισοπαλία με ανατροπή από τον Ολυμπιακό στο Champions League, οι «πετεινοί» γνώρισαν και ταπεινωτικό αποκλεισμό στο League Cup. Έστω και με πολλούς αναπληρωματικούς, η ομάδα του Ποτσετίνο δεν κατάφερε να πετύχει ούτε γκολ κόντρα στην Κόλτσεστερ της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας και αποκλείστηκε στα πέναλτι με 4-3.

Thanks to a Lucas Moura horrible penalty. Colchester United has advanced to the next stage of the Carabao Cup. Tottenham knocked out 4-3 on penalties. pic.twitter.com/VkaTBOjcqk

