Σοκ στη Λοκομοτίβ Μόσχας! 18χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε από το κρύο

Η Λοκομοτίβ Μόσχας αλλά και το ποδόσφαιρο της Ρωσίας θρηνούν το χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστή, Αλεξέι Λομάκιν. Ο 18χρονος μέσος της ομάδας νέων της Λοκομοτίβ βρέθηκε νεκρός σε δρόμο της Μόσχας και οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πέθανε από το πολικό ψύχος!

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο Λομάκιν είχε βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της Λοκομοτίβ για κάποιες εξετάσεις και μετά βγήκε για ποτό με κάποιους φίλους. Ο νεαρός παίκτης δεν έδωσε σημεία ζωής στις επανειλημμένες κλήσεις της μητέρας του, ενώ το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενός ταξί!

Τα ακριβή αίτια των συνθηκών του θανάτου Λομάκιν ερευνώνται από την ρωσική αστυνομία…

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.

We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP

