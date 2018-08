«Σοκ» στη Μάντσεστερ Σίτι! Τρεις μήνες εκτός ο Ντε Μπρόινε

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε υπέστη ρήξη πλάγιου χιαστού στο δεξί του γόνατο, αλλά θα γλιτώσει το χειρουργείου, σύμφωνα με την ενημέρωση της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο παίκτης των “πολιτών” όμως και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις μήνες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους στα μέσα Νοεμβρίου.

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.

No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.

Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX

— Manchester City (@ManCity) August 17, 2018