Σάλο έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες του Τζίτζι Μπουφόν με τη σύζυγό του Ιλάρια Νταμίκο στους δρόμους του Παρισιού, αφού τον κατέγραψαν να καπνίζει τσιγάρα, χωρίς την παραμικρή ενοχή, ενώ λίγο αργότερα έπεσε και πάνω στον προπονητή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Τόμας Τούχελ, που τον έπιασε στα… πράσα.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας διανύει πλέον το 40ο έτος της ηλικίας του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να υπογράψει νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, το οποίο όμως δεν του έκοψε και τις κακές συνήθειες.

Gianluigi Buffon has crafty cigarette as he meets up with boss Thomas Tuchel as PSG keeper enjoys lunch with fiancee Ilaria D'Amico in Paris https://t.co/Qk0HnorCd9

— MailOnline Sport (@MailSport) August 28, 2018