Σοκάρει η φωτογραφία του Σο! «Έφθασα κοντά στο να χάσω το πόδι μου» – video

Την καλύτερη περίοδο της καριέρας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει ο Λουκ Σο, ο οποίος έχει κερδίσει πλήρως πια την εμπιστοσύνη του Ζοζέ Μουρίνιο, ενώ αναδείχθηκε και καλύτερος παίκτης της ομάδας για τον μήνα Αύγουστο.

"Amazing to watch @LukeShaw23 play… keep going" – @UtdBuoy

"Luke Shaw should undoubtedly be our Player of the Month." – @RandhawaMUFC

Στο πλαίσιο της βράβευσής του όμως, ο Άγγλος αριστερός μπακ μίλησε και για τον τραυματισμό που θα μπορούσε όχι μόνο να βάλει τέλος στην καριέρα του, αλλά και να τον αναγκάσει να χάσει τελείως το πόδι του. Παρά λίγο να χάσω το πόδι μου. Ήμουν πραγματικά κοντά στο να χάσω το πόδι μου. Δεν το ήξερε κανείς αυτό, αφού κι εγώ το έμαθα έξι μήνες μετά, όταν μου το είπε ο γιατρός. Έχω ακόμα δυο ουλές στο πόδι μου χαμηλά, αφού έπρεπε να το ανοίξουν στο χειρουργείο για να βγουν οι θρόμβοι του αίματος. Πλέον νιώθω απόλυτα δυνατός, όπως ήμουν πριν από το κάταγμα», ανέφερε ο Σο για τον σοκαριστικό τραυματισμό του το 2015, σε ένα ματς κόντρα στην Αϊντχόβεν.

