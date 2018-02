Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο παιχνίδι της Παρί με την Μαρσέιγ, αποχώρησε με φορείο και έκανε τον ιδιοκτήτη των Παριζιάνων, Αλ Κελαϊφί, να κοιτάζει με... βλέμμα απόγνωσης από την εξέδρα.

Οι άνθρωποι της Παρί «πάγωσαν» δέκα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα με την Μαρσέιγ, για την 27η αγωνιστική της Ligue 1.

Σε μία ανύποπτη φάση, Ο Νεϊμάρ δεν πάτησε σωστά, γύρισε τον αστράγαλο του και φάνηκε να υποφέρει από τον πόνο.

Que não seja nada grave. O mundo está com você, Neymar! 🙏🏻 pic.twitter.com/iKDaD2n4XI — Um Gênio Chamado Neymar Jr (@UmGenioNeymarjr) February 25, 2018

Ο Βραζιλιάνος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ενώ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και κρύβοντας το πρόσωπο του.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury … pic.twitter.com/GV3CM9fnMt by @goaluk — Real Madrid English (@madrid_english) February 25, 2018

Ο τραυματισμός του Νεϊμάρ –σοβαρός ή όχι- έρχεται δέκα μέρες πριν τον επαναληπτικό της Παρί με την Ρεάλ, για τους «16» του Champions League.

Neymar goes down with a nasty ankle injury, and gets stretched off. Hoping for a speedy recovery 🙏pic.twitter.com/J2FQUs0wCH — Complex Sports (@ComplexSports) February 25, 2018

Neymar when he realises that he no longer has Messi to statpad pic.twitter.com/GoByZx5Drw — Nathan (@TraoreTouch) February 25, 2018

Το γεμάτο απόγνωση βλέμμα του ιδιοκτήτη της Παρί, Αλ Κελαϊφί, «περιέγραψε» με ιδανικό τρόπο την ανησυχία που επικρατεί στην Παρί…