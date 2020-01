Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αργεντινής, Σέρχιο Ρομέρο, ο οποίος είδε το αυτοκίνητό του να “διαλύεται” χτυπώντας πάνω σε προστατευτική μπάρα στο πλάι του δρόμου.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, αλλά είχε την τύχη με το μέρος του, αφού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βγήκε από την πολυτελή, αλλά κατεστραμμένη Λαμποργκίνι του, μόνο με γρατσουνιές.

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs

— utdreport (@utdreport) January 20, 2020