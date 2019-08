Σούπερ Καπ: «Χαμός» με την… αστεία διευκρίνιση της UEFA!

Ο «χαμός» για το πέναλτι του Άμπραχαμ που απέκρουσε ο Άντριαν στο Σούπερ Καπ και χάρισε το τρόπαιο στη Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού η UEFA δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να… δικαιολογήσει την απόφαση των διαιτητών.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας «κατηγορείται» ότι δεν είχε το ένα πόδι στη γραμμή κατά την εκτέλεση όπως και υποχρεούται, με τους διαιτητές να μην εξετάζουν το VAR στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η UEFA έσπευσε λοιπόν να διευκρινίσει σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η εφαρμογή του VAR, κάνοντας τα πράγματα χειρότερα. «Θα υποδεικνύεται παράβαση κανονισμού από τους τερματοφύλακες μόνο αν είναι κάτι οφθαλμοφανές και ξεκάθαρο…», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη φάση κι… όποιος κατάλαβε κατάλαβε.

Adrian penalty save update.

Been informed that Roberto Rosetti, UEFA Chief Refereeing Officer, briefed before the Super Cup that goalkeepers will only be penalised by VAR for leaving line if it's a blatant and clear violation of new law. #LIVCHE #SuperCup #LFC #CFC pic.twitter.com/stVo9R8q7x

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 15, 2019