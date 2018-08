Σούπερ Μπέιλ στη Ρεάλ! «Αυτός θα είναι ο νέος… Ρονάλντο» – videos

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 τη Ρόμα στο Νιου Τζέρσεϊ για το International Champions Cup και η νέα σούπερ εμφάνιση του Γκάρεθ Μπέιλ, που είχε απίθανη ασίστ για τον Ασένσιο και εντυπωσιακό γκολ, έχει ήδη δημιουργήσει συζήτηση για τον… αντί-Ρονάλντο.

Filthy pass by Bale to Asensio for the 1-0 pic.twitter.com/WF6WKMj82u — RMadridGirl (@RMadridGirl) August 8, 2018

Ο Ουαλός εξτρέμ «έκλεισε» την περσινή σεζόν με ένα από τα κορυφαία γκολ στη ιστορία των τελικών του Champions League, χαρίζοντας έναν ακόμη τίτλο στην ομάδα της Μαδρίτης και στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε για τον περιορισμένο χρόνο του στη βασική ενδεκάδα.

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει αποχωρήσει πλέον όμως, φαίνεται ότι όλο το «βάρος» της αντικατάστασης του Πορτογάλου, θα πέσει πάνω του και η πρώτη του… αντίδραση στα φιλικά, δείχνει ότι είναι έτοιμος. Οι φίλοι της Ρεάλ μάλιστα έχουν «τρελαθεί» μετά και τα χθεσινά «μαγικά» του κόντρα στη Ρόμα και ήδη «κατακλύζουν» το διαδίκτυο με συγκρίσεις του Μπέιλ με τον Ρονάλντο.

Gareth Bale to me looks fit,determined and ready to lead this team post Cristiano Ronaldo era but the major concern is how fitness. pic.twitter.com/XkwXlwNL0B — KroosT8 (@KroosT8) August 8, 2018

Ακόμη και ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουλέν Λοπετέγκι, αναγκάστηκε να πάρει θέση επί του θέματος, αφήνοντας πάντως τους δημοσιογράφους να κάνουν τη σύγκριση και να βγάλουν το… νικητή.