Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε την… ευκαιρία να πάει χαμένη και μέσω του λογαριασμού του στο twitter αποκάλυψε τη φωτογραφία που ανέβασε ο Νικόλαους Μάρσαλ.

Όπως φαίνεται και από το ποστάρισμα που ακολουθεί, ο υπεύθυνος της UEFA για την καλή λειτουργία των γηπέδων έφτασε στην κορυφή του Ολύμπου φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

#PAOK won one more fan after the clash against @slbenfica_en. @UEFA Venue Director, Nicolaus Marshal climbed mount Olympus wearing our shirt. 👏👏 #PAOKfamily pic.twitter.com/7W5L3Ac45i

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) September 10, 2018