Στην αγγλική Championship ο «στόχος» του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ το προσπάθησε να τον κάνει δικό του, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Νόριτς, που αγωνίζεται στη Championship της Αγγλίας, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τεέμου Πούκι.

Ο Πούκι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογο της Αγγλίας και μάλιστα έγινε η τρίτη του καλοκαιρινή μετεγγραφή.

Μάλιστα, ο προπονητής της Νόριτς, Ντάνιελ Φάρκε, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόκτηση του 28χρονου Φιλανδού επιθετικού.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με αυτή την κίνηση. Αισθανόμαστε ότι ο Πούκι είναι μια πολύ καλή ενίσχυση για την ομάδα μας γιατί είναι ένας τεχνίτης ποδοσφαιριστής με πολύ έξυπνες κινήσεις. Επίσης είναι αρκετά γρήγορος που επίσης είναι σημαντικό. Όπου και εάν έπαιξε μπόρεσε να προσφέρει με γκολ και ασίστ. Είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας και είμαστε χαρούμενοι που θα τον έχουμε μαζί μας» δήλωσε ο τεχνικός της Νόριτς.

