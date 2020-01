Στην Αλ Αχλί ο Μάριν! Ο Ολυμπιακός παίρνει ποσοστό

Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκο Μάριν, καθώς η Αλ Αχλί ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι έφτασε σε συμφωνία με τον Γερμανό πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα θα ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ασιατικό σύλλογο, μόλις περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σερβική “Mozzartsport”, η Αλ Αχλί θα δώσει συνολικά 2.500.000 εκατ. δολαρίων στον Ερυθρό αστέρα για τον Μάριν. Από αυτό το ποσό, ο Ολυμπιακός διατηρεί δικαιώματα στο 30% που ισοδυναμεί σε περίπου 500.000.

Από τη μεριά του ο Μάρκο Μάριν θα υπογράψει συμβόλαιο για δυόμισι χρόνια, ως το καλοκαίρι του 2022, με 2.000.000 δολάρια τον χρόνο.

Marko Marin is in the house! 🇩🇪

Al-Ahli board led by President Ahmad Al-Sayegh reached an agreement with the German attacking midfielder

Marin will complete his transfer from Red Star Belgrade and sign his contract with Al-Ahli after passing his medical#AHLIFC pic.twitter.com/DnR7rYAcHc

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) January 5, 2020