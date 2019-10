Στην Ιταλία… υπάρχει ΜΟΝΟ η Γιουβέντους! Ο Ιγκουαΐν «σκότωσε» την Ίντερ – videos

Τεράστια νίκη για την Γιουβέντους μέσα στο Μιλάνο. Η Ίντερ είχε διάθεση να αμφισβητήσει την κυριαρχία της στην Ιταλία, αλλά η “βέκια σινιόρα” πέρασε με 2-1 από το “Μεάτσα” και ανέβηκε στην κορυφή της Serie A, βάζοντας… από κάτω την ομάδα του πρώην προπονητή της, Αντόνιο Κόντε.

Με δύο Αργεντινούς να σκοράρουν (Ντιμπάλα και Ιγκουαΐν), η Γιουβέντους υποχρέωσε την Ίντερ στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά και στην πρώτη απώλεια βαθμών.

Στην πρώτη της ευκαιρία στο ματς, η Γιουβέντους κατάφερε να… τινάξει τα δίχτυα της Ίντερ. Ο Ντιμπάλα δέχθηκε την “μαγική” ασίστ του Πιάνιτς, έπιασε ένα “τούβλο” μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά και νίκησε τον Μπόζοβιτς για το 0-1.

Με τη συμπλήρωση 9 λεπτών αγώνα, η “βέκια σινιόρα” άγγιξε” το 0-2, αλλά το σουτ του Κριστιάνο Ρονάλντο από τα όρια της μεγάλης περιοχής τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Στο 17′ όμως ο Ντε Λιχτ έκανε μια αψυχολόγητη κίνηση, στην προσπάθεια του να βγει πρώτος στην μπάλα και να “καθαρίσει” μια σέντρα και έκανε χέρι – πέναλτι. Ο διαιτητής έδωσε την παράβαση και ο Λαουτάρο Μαρτίνες έφερε το ματς στα ίσα (1-1) με εύστοχη εκτέλεση.

Was it a handball against De Ligt or did it not touch him #INTER #JUVENTUS #derbyditalia pic.twitter.com/pxN49ppZ9L

— Alan Fisher🍏 (@AlanFisher_) 6 Οκτωβρίου 2019