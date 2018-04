Ο Αρσέν Βενγκέρ έριξε το Ντίνο Μαυροπάνο στα «βαθιά» του Όλντ Τράφορντ, ξεκινώντας τον βασικό στο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως ο Έλληνας αμυντικός κατάφερε να ανταποκριθεί, όντας εξαιρετικός, παρά την ήττα της ομάδας του στο τέλος.

Στο παιχνίδι του Μάντσεστερ, η Άρσεναλ αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές, αφού ακολουθεί η ρεβάνς του Europa League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και η Γιουνάιτεντ βρήκε την ευκαιρία να ξεκινήσει δυνατά το ματς και να προηγηθεί στο σκορ. Μόλις στο 16ο λεπτό, ο Σάντσες έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και ο Πογκμπά από κοντά έκανε το 1-0.

Ο Μαυροπάνος όμως είχε «κλειδώσει» τον Λουκάκου και η Άρσεναλ πήρε μέτρα στο γήπεδο, καταφέρνοντας να φέρει και το ματς στα ίσια, με ένα πρώην «κόκκινο διάβολο». Ο Μιχιταριάν στο 56ο λεπτό, με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή ισοφάρισε για την ομάδα του σε 1-1, σκορ που έμεινε μέχρι και το τέλος των πρώτων 90 λεπτών του αγώνα.

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού όμως, ο Φελαϊνί που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, με τυχερή κεφαλιά στο τέλος, λύτρωσε τη Γιουνάιτεντ και… χάλασε το ντεμπούτο του Έλληνα αμυντικού. Ο Ντίνος Μαυροπάνος αποθεώθηκε πάντως από συμπαίκτες και αντιπάλους, έχοντας και εξαιρετικούς προσωπικούς αριθμούς.

I hope, for old time's sake, Arsene comes out with: "I'm sorry Mavropanos didn't cost £50 million". pic.twitter.com/2mJKRDikTi

Very impressed with Mavropanos and Maitland Niles. Mavro hasn't put much of a foot wrong and Niles is playing with such a fearless mindset. I love that from a youngster.

— LTArsenal™ (@ltarsenal) April 29, 2018