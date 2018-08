Στο Μιλάνο ο Ρονάλντο! Η βόλτα που προκάλεσε «πανικό» – video

Ένα διάλειμμα από τις προπονήσεις της Γιουβέντους έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ταξίδεψε με τη Τζορτζίνα για ψώνια στο κοντινό Μιλάνο, όπου όμως έγινε «στόχος» τόσο των παπαράτσι, όσο και του απλού κόσμου στους δρόμους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεκάδες φωτογραφίες, αλλά και video από τη βόλτα του Πορτογάλου σούπερ σταρ, στους δρόμους του Μιλάνο «ανέβηκαν» άμεσα στα social media, δείχνοντας την «τρέλα» που προκαλεί στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται.

Cristiano Ronaldo and fiancee Georgina good evening in Milan https://t.co/kIvNyqimZc с помощью @YouTube

Cristiano Ronaldo with Georgina today going to the mall in Milan. 😍 pic.twitter.com/heILN0Gn2p

