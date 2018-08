Στο νοσοκομείο ο Ρονάλντο! Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με πνευμονία

Πανικός δημιουργήθηκε από την είδηση ότι ο Ρονάλντο οδηγήθηκε εσπευσμένα σε δημόσιο νοσοκομείο της Ίμπιζα, με πνευμονία που υπέστη κατά τις διακοπές του στο γνωστό ισπανικό νησί, όμως το «φαινόμενο» φαίνεται ότι βρίσκεται ήδη σε καλύτερη κατάσταση.

Ο θρύλος του Βραζιλιάνικου, αλλά και του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ανησύχησε την οικογένειά του, κάνοντας λόγο για αδιαθεσία και μεταφέρθηκε άμεσα στο πρώτο νοσοκομείο, όπου και διαγνώστηκε σε πνευμονία, γεγονός που τον έφερε άμεσα στην εντατική. Τελικά όμως όλα πήγαν καλά και πλέον είναι σε ιδιωτική κλινική, όπου και αναρρώνει.

Φυσικά η είδηση έγινε γρήγορα… viral, με πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλά και απλό κόσμο, να σπεύδει να του συμπαρασταθεί και να προσευχηθεί για εκείνον, που θεωρείται και ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

BREAKING: Brazilian Ronaldo in intensive care in Ibiza hospital with pneumonia https://t.co/ECh8SM02jK pic.twitter.com/a8nURIfGaX

Just seen the news… hope your ok legend @Ronaldo get well soon!! 🙏🏽⚽️ #R9 pic.twitter.com/TOLWgcPleh

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 12, 2018