Άγνωστο παραμένει ακόμα το πότε θα δούμε και πάλι… δράση στην Premier League, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η πρόταση για μείωση στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.

Μπορεί οι σύλλογοι της Premier League να είναι αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν τη φετινή σεζόν, προκειμένου να μην υποστούν τεράστια οικονομική ζημία, αλλά αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψει… ο κορονοϊός!

Όπως έγινε γνωστό μετά τη σημερινή (03.04.2020) τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Premier League δεν θα επανεκκινήσει στις αρχές Μαΐου, ενώ οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση μόνο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες κι αφού πρώτα δοθεί ειδική άδεια από τις Αρχές.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται η πρόταση για περικοπές ύψους 30% στους μισθούς των ποδοσφαιριστών προκειμένου να προστατευτούν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Η Premier League αποφασίστηκε ακόμα να προσφερθούν 125 εκατομμύρια λίρες στην EFL και στη National League, ως πακέτο στήριξης στους συλλόγους των χαμηλότερων κατηγοριών (Championship, League One, League Two). Επίσης, θα δοθούν άμεσα 20 εκατομμύρια λίρες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422