Στον Ερίκ Καντονά το βραβείο UEFA President’s!

Ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του, ο Ερίκ Καντονά -22 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο- θα λάβει το βραβείο UEFA President’s, από τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσεφερίν, για την εξαιρετική του συμβολή στο παιχνίδι.

«Αυτό το βραβείο όχι μόνο αναγνωρίζει την καριέρα σας ως σπουδαίο παίκτη με μοναδικό ταλέντο, ασύγκριτο στυλ και αναμφισβήτητο χάρισμα, σας τιμά για το πρόσωπο που είστε και έχετε γίνει: ένας άνθρωπος που αρνείται τους συμβιβασμούς, υπερασπίζεται τις αξίες του, μιλάει με σκέψη και, ειδικότερα, θέτει την καρδιά και την ψυχή του στην υποστήριξη εκείνων όσων πιστεύει.

Με αυτόν τον τρόπο ανταμείβεται η υπέροχη καριέρα σας και η κοινωνική δέσμευση που εκδηλώσατε από τη στιγμή που κρεμάσατε τα παπούτσια, δίνοντας προβάδισμα στην πρωτοβουλία Common Goal (ένα έργο στο οποίο γνωρίζετε ότι είμαι προσωπικά δεσμευμένος), αποδεικνύοντας ότι οι επίσημοι θεσμοί, όπως η UEFA, γνωρίζουν επίσης πώς να τιμήσουν όσους δίνουν νόημα στο ποδόσφαιρο.»…

Το βραβείο UEFA President’s έχουν πάρει στο παρελθόν οι Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, Εουσέμπιο, Ραϊμόν Κοπά, Γιόχαν Κρόιφ, Φραντσέσκο Τότι και Ντέιβιντ Μπέκαμ.

