Υπέγραψε και ανακοινώθηκε! Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπαρτ Σένκεφελντ, αφού συμφώνησε με τους «πράσινους» για συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών.

Η μετεγγραφή του Ολλανδού αμυντικού έγινε σήριαλ από την αρχή του καλοκαιριού, αλλά τελικά είχε… happy end, με τον Νίκο Νταμπίζα να «κλείνει» τον παίκτη για την ομάδα του Τριφυλλιού. Η απόκτησή του ανακοινώθηκε μάλιστα και τυπικά μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ στο twitter.

✍️Bart Schenkeveld signed his contract! Welcome to #Panathinaikos!#paofc2019_20 #Transfers pic.twitter.com/1I1nIQbSOc

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 29, 2019