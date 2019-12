Στον τελικό η Λίβερπουλ με “buzzer -beater”! Έβαλε… πλώρη για τον Παγκόσμιο τίτλο

Τα βρήκε.. σκούρα κόντρα στον ημιτελικό με την Μοντερέι, αλλά η Λίβερπουλ “μίλησε” στο φινάλε του αγώνα με τους Μεξικανούς. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 2-1 και σε τέσσερα 24ωρα θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στη Φλαμένγκο.

Έξι λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, ο Φιρμίνο κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και με το γκολ που σημείωσε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έστειλε την Λίβερπουλ στον τελικό της Παρασκευής. Το σκορ άνοιξε για το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ ο Κεϊτά στο 12΄, αλλά δύο λεπτά μετά οι Μεξικανοί έφτασαν στην ισοφάριση με τον Φούνες.

FIRMINO WINS IT AT THE DEATH! 😅🇧🇷⚽️ pic.twitter.com/WdQDzMR2wk

