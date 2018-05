Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο Έλληνα ποδοσφαιριστή, θα έχει ο Κώστας Μήτρογλου, αφού η Μαρσέιγ κατάφερε να «λυγίσει» στην παράταση τη Σάλτσμπουργκ και να προκριθεί στον τελικό της Λιόν. Την Ατλέτικο Μαδρίτης, θα βρουν μπροστά τους οι Μασσαλοί.

Ο Έλληνας επιθετικός μπορεί να έμεινε εκτός αποστολής για τον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στους Αυστριακούς, λόγω τραυαμτισμού, όμως οι συμπαίκτες του κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ρολάντο στο 116ο λεπτό του αγώνα.

Η Μαρσέιγ φάνηκε να κρατά με ευκολία το προβάδισμα από το 2-0 του πρώτου αγώνα, αφού κινδύνευσε ελάχιστα στο πρώτο ημίχρονο από τη Σάλτσμπουργκ, για το 0-0 της ανάπαυλας. Στο 55ο λεπτό του αγώνα όμως, ο Χαϊνταρά έκανε μία «τρελή» κούρσα περνώντας όποιον έβρισκε μπροστά του και κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το γκολ έδωσε «φτερά» στη Σάλτσμπουργκ, η οποία και «πίεσε» για το δεύτερο γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση. Αυτό δεν άργησε μάλιστα να έρθει, αφού στο 65ο λεπτό, ένα λάθος διώξιμο στην άμυνα της Μαρσέιγ, επέτρεψε στον Σλάγκερ να κάνει με σουτ μέσα από την περιοχή, το 2-0.

Η Σάλτσμπουργκ προσπάθησε μάλιστα να «σκοτώσει» τη Μαρσέιγ πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, αλλά κάποιες κακές επιλογές στην τελική προσπάθεια, έστειλαν το ματς στην παράταση. Εκεί οι Μασσαλοί κατάφεραν να βρουν το «χρυσό» γκολ που έψαχναν για την πρόκριση, χάρη σε μία λανθασμένη υπόδειξη κόρνερ.

Lmao Marseille's goal that sent them to the Europa League final came from a corner awarded after this pic.twitter.com/w5GsSy2tEQ

— Dragon Energy James (@SmokingHotJames) May 3, 2018