«Στραπάτσο» για Μέσι! Εκτός top 3 μετά από 12 χρόνια! – video

Για 12 συνεχόμενα χρόνια ο Λιονέλ Μέσι θεωρείτο ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου ή έστω ένας από τους 2-3 καλύτερους στον πλανήτη, σύμφωνα με τη FIFA όμως την περασμένη σεζόν, τον Αργεντινό ξεπέρασαν τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές.

Πιο συγκεκριμένα και για πρώτη φορά μετά το 2006, ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» δεν συμπεριελήφθη στο top 3 των παικτών με την καλύτερη απόδοση στη σεζόν, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Λούκα Μόντρις και Μο Σαλάχ να ανακοινώνοντας ως διεκδικητές της Χρυσής Μπάλας για τη σεζόν 2016-17.

Το γεγονός έχει ξεσπάσει σάλο στο διαδίκτυο τόσο από Μέσα Ενημέρωσης όσο και από φίλους του Αργεντινού σούπερ σταρ, οι επισημαίνουν τα εξωπραγματικά «νούμερά» του, κατά τη διάρκεια της περασμένη σεζόν με τη Μπαρτσελόνα, οπότε και είχε μεταξύ άλλων, 34 γκολ και 12 ασίστ. Πιθανότατα βέβαια οι εμφανίσεις του με την Εθνική Αργεντινής ήταν αυτές που τον «καταδίκασαν» στα «μάτια» των ψηφοφόρων.

📸 | Leo Messi’s stats from last season. He has not been included in FIFA’s top 3 ‘Best Men’s player award’.

Is there anyone alive who still takes this organisation serious? pic.twitter.com/ckMGya8zZW

— Barca Universal (@BarcaUniversal) September 3, 2018