Superleague: Οι χορηγοί κάνουν… ουρές! Τα ταμεία γεμίζουν

Η πολύπαθη, και στο θέμα χορηγών, Superleague φαίνεται να βρίσκει την… άκρη όσον αφορά τις χορηγίες που θα τις επιτρέψουν να διοργανώνει το πρωτάθλημα με μεγαλύτερη άνεση και να κάνει καλύτερο το προϊόν της.

Συγκεκριμένα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την στοιχηματική εταιρεία, Interwetten, ο συνεταιρισμός της Superleague ήρθε σε συμφωνία και με τη NIVEA, η οποία θα έχει την επωνυμία της στο βραβείο για το καλύτερο γκολ (NIVEA MEN Best Goal) της αγωνιστικής και στον καλύτερο παίκτη του μήνα (NIVEA MEN Player of the Month).

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του “sport-fm.gr” υπάρχουν ακόμα δύο συμφωνίες μεταξύ της Λίγκας και χορηγών, οι οποίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα και το ποσό που αναμένεται να μπει στα ταμεία είναι πολύ σημαντικό.