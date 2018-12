Συγκινεί η ιστορία του πιτσιρικά με την πλαστική φανέλα του Μέσι!

Ο 7χρονος Μουρτάζα Αχμάντι έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2016, όταν η φωτογραφία του (φορούσε μια πλαστική σακούλα, που έμοιαζε με τη φανέλα της Αργεντινής και το «Μέσι 10» ζωγραφισμένο στην πλάτη με μαρκαδόρο), έγινε viral. Η φωτογραφία αυτή κινητοποίησε και τα κατάλληλα άτομα και… έφερε στον μικρό δυο φανέλες υπογεγραμμένες από τον Μέσι.

Το δώρο του Μέσι στον πιτσιρικά οπαδό του με τη φανέλα – σακούλα! (ΦΩΤΟ)

Μάλιστα, το Δεκέμβριο του 2016 ο πιτσιρικάς έκανε το όνειρο του πραγματικότητα, αφού βρέθηκε στο πλάι του “άσου” της Μπαρτσελόνα, κατά την παρουσία των Καταλανών στην Ντόχα για φιλική αναμέτρηση.

Μέσι: Συνάντησε τον πιτσιρικά με τη φανέλα – σακούλα! [vid]

Αυτή τη στιγμή όμως, ο μικρός Μουρτάζα έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του στο νότιο Αφγανιστάν μετά από επίθεση Ταλιμπάν. Ο πιτσιρικάς ζούσε με την οικογένειά του στην περιοχή της Τζαγκόρι της νότιας επαρχίας Γκαζνί, αλλά στις αρχές Νοεμβρίου οι Ταλιμπάν εισέβαλαν στην περιοχή, αναγκάζοντας πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού να τραπεί σε φυγή. Πλέον, ζει στην Καμπούλ, σε ένα μικρό δωμάτιο (μαζί με τους γονείς και τα τέσσερα αδέλφια του), κοινό με ένα γείτονα.

