Συγκίνησαν τα αδέρφια Κιέζα! Η αφιέρωση στο γκολ – video

Ο Φεντερίκο Κιέζα έχει αρχίσει να γράφει τη δική του ιστορία στη Serie A, με τη φανέλα της Φιορεντίνα και στο παιχνίδι με τη ΣΠΑΛ πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του, όμως ο πανηγυρισμός του ήταν αυτούς που κέρδισε τα βλέμματα όλων.

Κι αυτό γιατί ο γιος του πρώην επιθετικού των «Βιόλα», αλλά και των Πάρμα και Γιουβέντους, έτρεξε κατευθείαν στον μικρό αδερφό του, που είναι ακόμη… ball boy στην ομάδα και περιμένει να έρθει και η δική του σειρά.

Τα δύο αδέρφια αγκαλιάστηκαν μέσα στο γήπεδο, δημιουργώντας μία τρομερή εικόνα και αναγκάζοντας τους φίλους της Φιορεντίνα να σηκωθούν όρθιοι στην κερκίδα για να τους αποθεώσουν.

Federico Chiesa scores, runs to celebrate with his brother Lorenzo who plays for the youth team & was a ball boy tonight pic.twitter.com/QdaZbcNZqz

— Adam Digby (@Adz77) September 22, 2018