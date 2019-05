Συγκίνηση στη Ρόμα! «Αντίο» στον Ντε Ρόσι μετά από 18 χρόνια – video

Στα 35 του χρόνια, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι λέει «αντίο» στην αγαπημένη του Ρόμα, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε ολόκληρη την ποδοσφαιρική ζωή του, συμπληρώνοντας 615 συμμετοχές με 63 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ιταλός μέσος αποτέλεσε τον αρχηγό της ομάδας στην μετά-Τότι εποχή και κατέκτησε με την ομάδα δύο Κύπελλα Ιταλίας, αλλά πλέον έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για την απόσυρσή του από την ομάδα. Οι «Ρωμαίοι» τον αποχαιρέτησαν μάλιστα και μέσα από τα social media με ένα συγκινητικό βίντεο προς τιμήν του.

Almost 18 years after a fresh-faced local teenager named Daniele De Rossi made his #ASRoma debut against Anderlecht, the 35-year-old club captain will pull on the Giallorossi shirt for the final time against Parma.

It will be the end of an era.

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 14, 2019