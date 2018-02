Ο Κολομβιανός Χοσέ Ρίτσαρντ είναι τυφλός και κωφός αλλά και λάτρης του ποδοσφαίρου. , Ο Σέζαρ όμως τον καθοδηγεί και τον βοηθά να παρακολουθεί αγώνες, με τελευταίο το Μπαρτσελόνα με τη Χιρόνα, μετά από πρόσκληση των Καταλανών.

Οι δυο τους βρέθηκαν στις εξέδρες του «Καμπ Νου» και ο Χοσέ Ρίτσαρντ κατάλαβε ακριβώς το τι γινόταν στην αναμέτρηση με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Όπως θα δείτε και στο video που ακολουθεί, ένας ξύλινος πίνακας παίρνει τη θέση του αγωνιστικού χώρου και ο Σέζαρ πιάνει τα χέρια του Χοσέ και τα μετακινεί στα σημεία που πηγαίνει η μπάλα.

At Barca-Girona match with Cesar and Jose Richard from Colombia. Jose Richard is blind and deaf, but Cesar helps him follow matches with a wooden board that serves as the pitch, and a sign language system they devised themselves. Incredible to watch. pic.twitter.com/Zwik9agSp0

Amazing story.

Colombian José Richard is blind and deaf. Today he and his interpreter Cesar Daza visit the Camp Nou.

Cesar communicates what is happening in the game using «feel» on a piece of wood. #laliga pic.twitter.com/PAxEvPcWyd

— The18 (@the18com) 24 Φεβρουαρίου 2018