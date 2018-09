Συλλεκτική φανέλα από τον ΠΑΟΚ! Την παρουσίασε με «επικό» video η ΠΑΕ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα συλλεκτική φανέλα της, με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, αφού στο σχετικό video που ανάρτησε στα social media της ομάδας, εμφανίζεται ο θρυλικός Γιώργος Κούδας, με τη… φυσική συνέχειά του στην ομάδα, τον Δημήτρη Πέλκα.

Η νέα συλλεκτική εμφάνιση της ομάδας, παρουσιάζεται με το μήνυμα «ξαναγράφουμε την ιστορία μας» και θα αποτελέσει ουσιαστικά την τέταρτη φανέλα της ομάδας στη σεζόν, η οποία θα έχει ρετρό χαρακτήρα.

Honouring our legacy ⚫ Rewriting our history ⚪ The Future was always here ⚫ Limited Retro Jersey 2018-19 #PAOK #TheFutureIsHere #4thKit #retro pic.twitter.com/XU1qdkr9GB

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) September 17, 2018