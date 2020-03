Μπορεί τα δημοσιεύματα να εμφανίζουν αρκετούς ιδιοκτήτες ομάδων της Premier League να σκέφτονται την οριστική διακοπή της φετινής σεζόν –λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού- κάτι που θα σημαίνει τη μη «στέψη» πρωταθλήτριας ομάδας, αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αντίθετη άποψη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “The Athletic”, αρκετοί ιδιοκτήτες ομάδων της Premier League κάνουν σκέψεις για οριστική διακοπή της σεζόν, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σε περίπτωση που το «σενάριο» αυτό γίνει πραγματικότητα, θα ακυρωθεί η αγωνιστική χρονιά κι έτσι η… προσπάθεια της Λίβερπουλ για να σηκώσει την κούπα μετά από 30 χρόνια θα πέσει στο κενό (τελευταία φορά που κατέκτησαν το πρωτάθλημα οι «reds» ήταν το 1990).

Η Λίβερπουλ όμως φαίνεται πως βρίσκει έναν… ανέλπιστο «σύμμαχο», όσον αφορά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν.

Με ανακοίνωσή της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (χωρίς ΦΥΣΙΚΑ να σκέφτεται το… δράμα της Λίβερπουλ) δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της φετινής Premier League, αλλά και του Κυπέλλου Αγγλίας και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Παράλληλα, οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεκαθαρίζουν πως θα αποζημιώσουν τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στην περίπτωση που διακοπεί η σεζόν ή τα εναπομείναντα παιχνίδια στο «Ολντ Τράφορντ» διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

ℹ️ Important information regarding financial arrangements for #MUFC season ticket holders.