Υπό κράτηση σε ξενοδοχείο της Παραγουάης, μαζί με τον αδερφό του, βρίσκεται ο παλαίμαχος “μάγος” του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο.

Ο Ροναλντίνιο συνελήφθη στην Παραγουάη με την κατηγορία ότι είχε στην κατοχή του πλαστό διαβατήριο, κάτι που έγινε αντιληπτό κατά την άφιξη του στην Ασουνσιόν!

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «La Nacion», όταν ο διάσημος Βραζιλιάνος και ο αδελφός του Ρομπέρτο Ασίς έφθασαν στο αεροδρόμιο, η αστυνομία –κατά τον έλεγχο– διαπίστωσε ότι τα διαβατήρια τους ήταν πλαστά και ανέγραφαν υπηκοότητα Παραγουάης.

Οι δύο Βραζιλιάνοι κρατήθηκαν στο αεροδρόμιο, στη συνέχεια τέθηκαν υπό περιορισμό στο ξενοδοχείο τους, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Παράλληλα, διενεργείται εξονυχιστικός έλεγχος στην σουίτα που είχε κλείσει για αυτόν ντόπιος επιχειρηματίας.

Να αναφέρουμε πως πριν περίπου χρόνια, είχε επιβληθεί στον Ροναλντίνιο πρόστιμο 2.3εκατ. δολαρίων για παράνομο ψάρεμα. Δημοσιεύματα συνδέουν τις δύο παραβάσεις, αναφέροντας πως το πρόστιμο δεν έχει πληρωθεί και για αυτό του έχει απαγορευτεί η έξοδος από την Βραζιλία.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. 🇵🇾😳 pic.twitter.com/x4qBTijJMQ